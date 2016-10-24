За последние четыре года на Среднем Урале удвоилось количество браков с иностранцами
24 октября 2016, 15:20 / Общество
С 2012 по 2015 год количество браков свердловчан с иностранцами удвоилось. Об этом говорится в ежегодном государственном докладе "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Если за 2012 год на Среднем Урале зарегистрировано 1038 браков с гражданами стран СНГ и дальнего зарубежья, то в 2015-м их было уже 2458.
Наибольшее количество браков за прошлый год заключено с уроженцами Таджикистана — 927, Азербайджана — 370, Узбекистана — 268, Украины — 215, Казахстана — 175, Кыргызстана — 173, Армении — 114.
Если говорить о гостях из дальнего зарубежья, то там лидируют граждане Германии — 25, Сербии — 13, Израиля — 11, Турции — 11, США — 8, Великобритании — 8.