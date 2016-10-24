В Красноуфимске пройдёт встреча с солисткой Уральского филармонического оркестра

24 октября 2016, 15:18

25 октября.  16:00. В Красноуфимске состоится творческая встреча солистки Уральского академического филармонического оркестра, лауреата международных конкурсов Марии Маркуль с членами местного филармонического собрания.

Мероприятие состоится в Централизованной библиотечной системе Красноуфимска по адресу: улица Интернациональная, 70.

Мария Маркуль – выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, за плечами которой работа в оркестрах Саулюса Сондецкиса и Юрия Темирканова, обширная концертная практика выступлений в камерных составах. С 2008 года музыкант работает в составе Уральского академического филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. В Красноуфимск вместе с ней отправится "золотая" флейта американской фирмы "Пауэл" и её "младшая сестра" – флейта-пикколо, изготовленная из древесины кокосовой пальмы немецкой фирмой "Хаммиг".

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