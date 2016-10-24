В Ачите выступит солистка Уральского филармонического оркестра

24 октября 2016, 15:22

25 октября.18:00. Солистка Уральского филармонического оркестра Мария Маркуль выступит перед членами филармонического собрания в Ачите.

Мероприятие состоится в Ачитской центральной районной библиотеке, расположенной на  улице Ленина, 3.

Таким образом, Свердловская государственная академическая филармония предлагает слушателям виртуального концертного зала взаимодействие в новом формате встреч.

Мария Маркуль – выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, за плечами которой работа в оркестрах Саулюса Сондецкиса и Юрия Темирканова, обширная концертная практика выступлений в камерных составах. С 2008 года музыкант работает в составе Уральского академического филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. В Ачит вместе с ней отправится "золотая" флейта американской фирмы "Пауэл" и её "младшая сестра" – флейта-пикколо, изготовленная из древесины кокосовой пальмы немецкой фирмой "Хаммиг".

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