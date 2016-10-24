В администрации Екатеринбурга сменился глава комитета связи и информационных технологий

Комитет связи и информационных технологий администрации Екатеринбурга возглавил Иван Авдейчик. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе мэрии города.

Первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко сегодня, 24 октября, представил коллективу Ивана Авдейчика. До назначения он занимал одну из руководящих должностей в МБУ "Электронный Екатеринбург".

Авдейчику предстоит курировать вопросы создания условий для развития информационных технологий и связи в отдалённых районах города, развития информационного пространства, а также другие аспекты, за которые отвечает комитет.

Ранее это подразделение мэрии возглавлял Марк Марков. В пресс-службе администрации города не смогли уточнить причины его ухода и назвать новое место работы.

Фото: администрация Екатеринбурга