В администрации Екатеринбурга сменился глава комитета связи и информационных технологий

21 октября 2016
В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил точку в итогах сентябрьских выборов, проведя видеоконференцию с губернаторами территорий и руководителями отделений политических партий. В своём вступительном слове он высказал свои претензии настолько жёстко, насколько позволил политес при его должности. Речь шла о кандидатах с судимостями, о попытках радикалов прорваться во власть, используя крышу уважаемых политических движений.
21 октября 2016
Первые лица поменялись местами
В тех свердловских муниципалитетах, где упразднён институт сити-менеджеров, стартовали избрания глав по конкурсной схеме. Одной из первых к одноглавой системе управления перешла Кушва.
21 октября 2016
Власть на Среднем Урале перешла к администрации области
25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.
20 октября 2016
Чем запомнится Мутко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.
20 октября 2016
Мандат Чернецкого передан Бондареву
Вчера на заседании политсовета реготделения партии «Единая Россия» рассматривалось два вопроса: передача мандата депутата областного парламента Аркадия Чернецкого, который был делегирован на работу в Совет Федерации, и утверждение составом политсовета избранного руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании Елены Чечуновой
19 октября 2016
Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.
18 октября 2016
Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
18 октября 2016
Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.
18 октября 2016
«Нашу область искали в Африке»
Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам.
17 октября 2016
Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.