В администрации Екатеринбурга сменился глава комитета связи и информационных технологий

24 октября 2016, 15:54 / Политика

Комитет связи и информационных технологий администрации Екатеринбурга возглавил Иван Авдейчик. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе мэрии города.

Первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко сегодня, 24 октября, представил коллективу Ивана Авдейчика. До назначения он занимал одну из руководящих должностей в МБУ "Электронный Екатеринбург".

Авдейчику предстоит курировать вопросы создания условий для развития информационных технологий и связи в отдалённых районах города, развития информационного пространства, а также другие аспекты, за которые отвечает комитет.

Ранее это подразделение мэрии возглавлял Марк Марков. В пресс-службе администрации города не смогли уточнить причины его ухода и назвать новое место работы.

Фото: администрация Екатеринбурга

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

21 октября 2016

В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил точку в итогах сентябрьских выборов, проведя видеоконференцию с губернаторами территорий и руководителями отделений политических партий. В своём вступительном слове он высказал свои претензии настолько жёстко, насколько позволил политес при его должности. Речь шла о кандидатах с судимостями, о попытках радикалов прорваться во власть, используя крышу уважаемых политических движений.

21 октября 2016

Первые лица поменялись местами
В тех свердловских муниципалитетах, где упразднён институт сити-менеджеров, стартовали избрания глав по конкурсной схеме. Одной из первых к одноглавой системе управления перешла Кушва.

21 октября 2016

Власть на Среднем Урале перешла к администрации области
25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.

20 октября 2016

Чем запомнится Мутко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.

20 октября 2016

Мандат Чернецкого передан Бондареву
Вчера на заседании политсовета реготделения партии «Единая Россия» рассматривалось два вопроса: передача мандата депутата областного парламента Аркадия Чернецкого, который был делегирован на работу в Совет Федерации, и утверждение составом политсовета избранного руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании Елены Чечуновой

19 октября 2016

Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.

18 октября 2016

Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

18 октября 2016

Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.

18 октября 2016

«Нашу область искали в Африке»
Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам.

17 октября 2016

Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.

Последние новости
Что было раньше