Уральские учёные получили 20 миллионов рублей от "Сколково"

Проект учёных УрФУ "Канатоход" получил грант первой стадии от Фонда "Сколково" в размере 20 млн. рублей, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

"Канатоход" способен искать аварии на высоковольтных воздушных линиях электропередач: он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передаёт данные. Комплекс состоит из беспилотных тележки и вертолёта, который используется для её установки и снятия.

- Мы стремимся создать такое устройство, которое бы автоматически двигалось от подстанции к подстанции, контролировало бы всю линию электропередач и могло бы не только найти, но и устранить дефект. Для получения инвестиций осталось решить вопрос с софинансированием проекта и выполнить ряд формальных условий, — прокомментировал ситуацию руководитель проекта, преподаватель Механико-машиностроительного института УрФУ Александр Лемих.

Пресс-служба УрФУ отмечает, что проект не имеет мировых аналогов. В сентябре робот прошёл успешное тестирование под Волгоградом: поднялся в воздух и сел на грозотрос в месте условной аварии. В перспективе комплекс "Канатоход" сможет быстро устранять аварии на электросетях, обслуживая тысячи километров ЛЭП.

Фото: пресс-служба УрФУ