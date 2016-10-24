Свердловчане стали реже разводиться

За 2015 год на Среднем Урале расторгнуто на 3 тыс. меньше браков, чем было по итогам 2014 года. Такой вывод следует из ежегодного доклада "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона.

Если в 2014 году уральцы разводились 22624 раза, то в 2015 году — только 19613 раз. Однако возрастная категория, в которой наиболее часто разрушаются семьи, с течением времени не меняется: от 25 до 39 лет. При этом почти половина (42,8%) разводов приходится на молодожёнов: в браке от 1 до 5 лет. 21,8% расторжений браков приходится на тех, кто отпраздновал свадьбу 6-10 лет назад. 12,4% составляют разводы супругов, проживших вместе 11-15 лет, 18,5% — более 15 лет.

В результате расторжения браков за 2015 год в неполных семьях остались 12 173 ребёнка.