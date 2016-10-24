В военные вузы передумали поступать 24% свердловчан

Военный комиссариат Свердловской области в целом справился с заданием по отбору кандидатов на обучение в военные вузы Минобороны РФ на 2016 год: были отобраны 1 124 кандидата из запланированных 1 129. Однако полученным правом поступления воспользовались лишь 854 человека. Оставшиеся 24% кандидатов надевать форму передумали.

- В 2016 году в Свердловской области было более 5 500 выпускников общеобразовательных учреждений, из них 2 981 человек признан годным для обучения в военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ, - такую статистику приводят в Свердловском облвоенкомате. - В ходе предварительного отбора кандидатов было отобрано 1 124 человека, все они прошли обследование военно-медицинской комиссией военного комиссариата Свердловской области, их личные дела были оформлены и направлены в военно-учебные заведения.

Напомним, как сообщалось ранее, по итогам завершившейся кампании наибольшее число свердловчан поступило в Военно-воздушную академию (Челябинский филиал) - 44 человека, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) – 31, Военно-воздушную академию (Воронежский филиал) - 19, Военную академию РВСН (Серпуховский филиал) - 15, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) - 10. Всего же курсантами и слушателями стали в этом году 354 свердловчанина.