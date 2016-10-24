В Музее архитектуры и диазйна открывается выставка портретов Людмилы Кружаловой

8 ноября. 18:00. В залах Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ пройдёт выставка скульптурных портретов Людмилы Кружаловой.

Выставка продлится по 14 декабря в залах музея на улице Горького, 4а.

Людмила Кружалова родилась 8 ноября 1946 года в городе Невинномысске. После окончания школы в 1963 году против воли родителей уехала в Ленинград и поступила на факультет скульптуры художественного училища им. В.А. Серова. С 1969 года Людмила Кружалова проживает в Свердловске, работает в Художественном фонде и преподает в художественном училище скульптуру и композицию. С 1977 года она участвует в международных скульптурных проектах в Чехии и Германии, единственная у нас в регионе женщина-скульптор.