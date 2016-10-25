Губернатор поздравил свердловских таможенников с профессиональным праздником

10 часов назад
Европа признала Александра Попова
Пять лет назад (в 2011 году) в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялось открытие обновлённого зала заседаний, который получил имя нашего земляка, уроженца Краснотурьинска Александра Попова.
14 часов назад
Каким будет храм
Многолетним спорам о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге положен конец —накануне была одобрена концепция возведения собора на акватории Городского пруда.
14 часов назад
Кто будет строить новый храм?
Казалось бы, вопрос решён - храму Святой Екатерины быть. Однако самая главная работа только начинается - впереди строительство крайне сложного объекта, к которому приковано внимание всей Свердловской области. Кто взял на себя столь ответственное дело?
14 часов назад
Три храма встанут в одну линию
Архитекторы уверены, что новый храм в Екатеринбурге органично впишется в городское пространство.
15 часов назад
Марс защищается?
Посадочный модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» вошёл в атмосферу красной планеты на скорости 21 тысяча километров в час. На высоте 11 километров до поверхности Марса раскрылся 12-метровый парашют. Через несколько минут аппарат отсоединил парашют и включил двигатели, чтобы замедлить падение до семи километров в час. Однако в этот момент произошёл сбой.
15 часов назад
В Екатеринбурге сожгли уже 157 машин
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала года в Екатеринбурге произошло 213 пожаров на автотранспорте. Причём абсолютное большинство из них — 157 случаев — это поджоги. По 57 фактам УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 19 преступлений уже раскрыто.
17 часов назад
Жена Александра Пантыкина: "Мы обращаемся друг к другу на "вы"
Марианна Мягкова о главных «китах» их семьи и о перекрёстке, изменившем жизнь
22 октября 2016
На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.
21 октября 2016
Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений
21 октября 2016
Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей