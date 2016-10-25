Губернатор поздравил свердловских таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил таможенников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником, отмечаемым 25 октября.

В нынешнем году Таможенной службе РФ исполняется 25 лет. Напомним, 25 октября 1991 года был подписан Указ Президента РСФСР о создании Государственного таможенного комитета РСФСР. Именно в честь этой даты и был позже учреждён профессиональный праздний — День таможенника Российский Федерации.