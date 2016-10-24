Главу МУГИСО Пьянкова отпустят под залог в два миллиона рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил изменить главе министерства по управлению государственным имуществом Алексею Пьянкову меру пресечения и отпустить его из-под домашнего ареста под залог в два миллиона рублей. Как сообщили в суде, пока залог не внесён, арест продлён до 5 ноября включительно.

В отношении других фигурантов дела решение пока не принято, пояснили представители суда.

Напомним, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО. По версии следствия, руководству министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.

Изначально руководитель МУГИСО был взят под стражу, однако в конце июня было принято решение об изменении меры пресечения министру и о помещении его под домашний арест. Под домашним арестом остаются заместители министра Богачёв и Никаноров. Директор ГУП СО "Распорядительная дирекция МУГИСО" Карина Горностаева временно отстранена от должности.