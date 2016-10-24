В 1/16 финала мужского Кубка России по баскетболу состоится екатеринбургское "дерби" между "Уралом" и "Уралмашем"

Проводящий первый сезон в профессиональном баскетболе екатеринбургский клуб "Уралмаш" в 1/32 финала Кубка России обыграл "Чебксарских ястребов" со счетом 65:56 (13:9, 12:15, 20:13, 20:19).

Самыми результативными в составе победителей стали Андрей Малышев и Антон Воскресенский (по 15 очков), у чебоксарцев - Павел Жуканенко (23 очка).

Таким образом, в 1/16 финала впервые в официальном матче встретятся две екатеринбургские команды "Урал" и "Уралмаш". Эта игра состоится 13 ноября.