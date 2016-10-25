В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по дороге на Компрессорный

Рабочие ООО "СтройПроектМонтаж" ограничат движение транспорта на развязке у Уральского компрессорного завода от улицы Трактовой до Сибирского тракта с 25 октября по 15 декабря, предупреждает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта железнодорожного путепровода.

С 11 ноября по 31 декабря рабочие планируют четыре раза полностью закрыть движение в ночное время суток на развязке у Уральского компрессорного завода от улицы Трактовой до Сибирского тракта. Администрация Екатеринбурга отмечает, точные даты будут зависеть от расписания движения поездов.