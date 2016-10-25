Кишечная инфекция обнаружена в ещё одной школе Нижнго Тагила

25 октября 2016, 09:36 / Земства

В течение минувшей недели в школе №20 Нижнего Тагила за медицинской помощью обратились семеро учащихся: у всех заболевших были выявлены признаки острой кишечной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. В школе проведена дезинфекция на пищеблоке, за классами, в которых учатся заболевшие, установлено медицинское наблюдение.

- Был проверен пищеблок образовательного учреждения, обследованы учебные и технические помещения школы, - сообщила официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Выявлены нарушения требований к организации питания, сбору пищевых отходов и ведению документации. Специалистами отобраны пробы сырья, продукции, питьевой воды, смывов, а также материал от заболевших детей и сотрудников пищеблока.

В ходе проверки было установлено, что первый из заболевших детей, несмотря на начавшееся заболевание ещё несколько дней продолжал посещать школу - это также могло способствовать распространению инфекции.

Между тем это уже не первое учебное заведение Нижнего Тагила, в котором наблюдаются вспышки заболеваний ОКИ. Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" до 9 ноября закрыл столовую в школе №9. Там в период с 7 по 12 октября ОКИ заболели 11 учеников. По информации управления образования Нижнего Тагила, компания -  поставщик школьного питания допустила многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Отметим, в 49 школах Нижнего Тагила обеспечивают две фирмы: ООО "Комбинат общественного питания" из Полевского и ООО "ОМС-Лечебное питание" из Новокузнецка. Обе компании заключили контракты на осуществление поставок школьных обедов до 2020 года.

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