На 2017 год в Екатеринбурге запланирован текущий ремонт автодорог на 52 участках

В будущем году мэрия столицы Урала намерена организовать текущий ремонт автодорог на 52 участках. Об этом заявил первый заместитель главы горадминистрации Алексей Кожемяко в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний".

— При выделении финансирования акцент будет сделан на продолжение и завершение работ в районе Центрального стадиона. Там речь идёт о радикальном изменении улично-дорожной сети, — рассказал Алексей Кожемяко.

Напомним, этот район города сейчас готовят к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт улицы Московской на нескольких участках: от Попова до Пальмиро Тольятти, от Хасановской до Денисова-Уральского. Одновременно обновят асфальт на улицах Патриса Лумумбы и Второй Новосибирской.