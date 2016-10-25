На 2017 год в Екатеринбурге запланирован текущий ремонт автодорог на 52 участках
25 октября 2016, 10:17 / Экономика
В будущем году мэрия столицы Урала намерена организовать текущий ремонт автодорог на 52 участках. Об этом заявил первый заместитель главы горадминистрации Алексей Кожемяко в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний".
— При выделении финансирования акцент будет сделан на продолжение и завершение работ в районе Центрального стадиона. Там речь идёт о радикальном изменении улично-дорожной сети, — рассказал Алексей Кожемяко.
Напомним, этот район города сейчас готовят к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме того, запланирован капитальный ремонт улицы Московской на нескольких участках: от Попова до Пальмиро Тольятти, от Хасановской до Денисова-Уральского. Одновременно обновят асфальт на улицах Патриса Лумумбы и Второй Новосибирской.
— Но в этих случаях речь идёт о капремонте, а у нас есть ещё большой блок вопросов, связанных с текущим ремонтом. В 2016 году в орбиту таких работ попали 65 объектов. Я полагаю, что горожане уже увидели результаты наших усилий. В следующем году на эти цели запланировано порядка 1,4 млрд рублей из разных источников финансирования. В предварительном перечне на будущий год стоит 52 объекта, — пояснил Алексей Кожемяко.