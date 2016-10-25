Трём депутатам екатеринбургской думы вернули мандаты

Екатеринбургская городская дума проголосовала за возвращение полномочий трём депутатам, ранее лишенным своих мандатов. 29 депутатов проголосовали "за", один выступил против. Председатель думы Евгений Ройзман воздержался.

Как отметил председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, решение вступит в силу в течение 10 дней - именно в этот срок его должен подписать Евгений Ройзман.