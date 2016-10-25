Екатеринбургская дума проголосовала за изменение прошлой должности Тунгусова

Депутаты городской думы Екатеринбурга проголосовали за изменение структуры администрации муниципалитета. Изменения коснутся двух должностей.

Согласно решению думы, замглавы городской администрации по вопросам организации управления перестанет быть главой аппарата. Ранее эту должность занимал действующий руководитель администрации губернатор Владимир Тунгусов. Кроме того, будет упразднён пост заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом.

Ранее проект был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по местному

самоуправлению. Как отметил глава Екатеринбурга и председатель думы Евгений Ройзман, изменения структуры администрации повлечёт сокращение бюджетных расходов.