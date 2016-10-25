УФАС отменило результаты конкурса на размещение рекламы вдоль Кольцовской трассы

25 октября 2016, 11:59 / Экономика

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области отменило результаты аукциона, по итогам которого были распределены права на размещение рекламных конструкций вдоль Новокольцовского тракта. По информации УФАС, решение было принято на основании жалобы, поданной челябинской компанией ООО "Продвижение" - там посчитали, что МУГИСО составило условия аукциона под конкретных игроков.

- Решение об отмене итогов аукциона пока не опубликовано, оно должно появиться на сайте УФАС в ближайшее время, -пояснили представители ведомства по телефону.

Напомним, аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово был проведён 13 октября. Тогда разыгрывались контракты на размещение 29 рекламных конструкций сроком на 8 лет. По итогам торгов данные права были переданы ООО "Хэт-Трик", ООО "Абсолют" и "Рекламная фирма "Ай". Общая сумма торгов составила 8 млн 100 тыс. 521 рубль.

В Министерстве по управлению госимуществом ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на отсутствие решения УФАС.

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