"Турецкий поток" заработает до конца 2019 года

Все необходимые разрешения для строительства газопроводов "Южный поток" и "Турецкий поток" получены, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

— Всё это позволяет нам с уверенностью говорить, что обе трубы будут построены в срок, до конца 2019 года. Одна труба мощностью 15 750 миллионов кубометров газа предназначена для турецкого рынка; вторая труба предназначена, как вы знаете, для поставки газа европейским потребителям, — сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер неоднократно заявлял, что после 2019 года Россия прекратит транзит газа европейским потребителям через территорию Украины.