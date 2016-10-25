"Турецкий поток" заработает до конца 2019 года

25 октября 2016, 11:49 / Экономика

Все необходимые разрешения для строительства газопроводов "Южный поток" и "Турецкий поток" получены, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

— Всё это позволяет нам с уверенностью говорить, что обе трубы будут построены в срок, до конца 2019 года. Одна труба мощностью 15 750 миллионов кубометров газа предназначена для турецкого рынка; вторая труба предназначена, как вы знаете, для поставки газа европейским потребителям, — сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер неоднократно заявлял, что после 2019 года Россия прекратит транзит газа европейским потребителям через территорию Украины.

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