Обзор криминальной хроники вторника, 26 октября

25 октября 2016, 18:43 / Общество

Трое екатеринбуржцев отправятся в колонию за "рэкет в стиле 90-х"

Братья Максим и Евгений Фотины, а также их приятель Иван Юшков осуждены Верх-Исетстским судом Екатеринбурга по статье 163 УК РФ ("Вымогательство, совершённое с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору"). Суд установил, что в сентябре 2015 года преступники вывезли потерпевшего в лесной массив в районе железнодорожной станции "Перегон" неподалеку от ЕКАДа. Там они избили потерпевшего и, угрожая ему огнестрельным оружием, отобрали у него 91 тыс. рублей. В итоге суд приговорил каждого из троих рэкетиров к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сами осуждённые вину не признали, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

У жительницы Артёмовского за неуплату штрафов арестовали золотые украшения

Злостная неплательщица административных штрафов из Артёмовского лишилась золотых ювелирных украшений. Имущество было описано и передано на ответхранение судебными приставами. Как сообщает управление ФССП по Свердловской области, 29-летняя женщина сумела накопить 12 административных штрафов на 10 тысяч рублей. Оплачивать долг гражданка не торопилась. Более того, она продолжала управлять автомашиной с просроченным водительским удостоверением. При содействии сотрудников ГИБДД женщина была задержана, был составлен акт описи и ареста с изъятием изделий из жёлтого металла (предположительно золотые ювелирные изделия), а должнице вручили квитанцию об оплате её долгов. Лишь после таких принудительных мер женщина перевела денежные средства на погашение всего долга с учётом исполнительского сбора.

Дело лжеминёра из-под Богдановича передано в суд

Житель села Коменки Богдановичского района Александр Карпюк предстанет перед судом в ближайшее время. Мужчина в ноябре прошлого года из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию банка федерального уровня с офисом, расположенным в Москве, и сообщил оператору о заложенной бомбе.  В результате была нарушена нормальная деятельность банка: организации был причинён ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей. Под угрозу была поставлена общественная безопасность, нарушены общественный порядок, общественное спокойствие и нормальные условия работы граждан. Дело будут рассматривать в Богдановичском суде.

Под Тугулымом неизвестные со свалки украли песка на 800 тыс. рублей

Прокуратура Тугулымского  района выявила факт хищения неустановленными пока лицами песка с территории полигона твёрдых бытовых отходов на третьем километре автодороги Тугулым - Луговской. Как сообщает надзорное ведомство, злоумышленники с использованием специализированный техники производили незаконную добычу песка. Ущерб от действий разработчиков "песчаного карьера" составил 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое в крупном размере").

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