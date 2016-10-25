В Екатеринбурге состоится лекция открытая лекция о мамонтах

25 октября 2016, 11:59

2 ноября в 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (Антона Валека, 12) пройдёт лекция научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Елены Кузьминой "Палеонтология на Урале. Эпоха мамонтов".

Лектор расскажет, как жили мамонта, какая природа и какие животные их окружали, как эпоха мамонтов связана с современностью. Гости встречи получат уникальную возможность познакомиться с достижениями современной уральской палеонтологии. К слову, уникальные находки уральских учёных можно будет не только увидеть на фотографиях, но и подержать в руках.

Вход свободный.

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