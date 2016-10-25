Для слепых горожан в Свердловском медколледже установили интерактивную карту Екатеринбурга

Для слепых горожан в Свердловском областном медколледже установлена интерактивная тактильно-звуковая карта Екатеринбурга.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такое уникальное оборудование, необходимое незрячим жителям областной столицы, появилось в результате совместных усилий экспертов компании "2ГИС" и Свердловской областной специальной библиотеки для слепых.

Карта состоит из рельефной карты-подложки, сенсорной рамки и аудиосистемы. Незрячий пользователь может водить пальцем по рельефной карте. Специальный сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема в ответ озвучивает названия городских объектов и краткую информацию о них.

Предполагается, что подобную карту к сентябрю 2017 года установят в аэропорту Кольцово.

Напомним, в Екатеринбурге уже реализован ещё один подобный проект: карты "Доступный Екатеринбург" показывают маршруты, удобные для инвалидов, родителей с колясками, скейтеров, роллеров и велосипедистов.

Фото: департамент информполитики губернатора