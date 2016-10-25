Свердловское правительство заказало елку за 3,5 миллиона рублей

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил электронный аукцион на поставку искусственной новогодней ели в комплекте с декоративным обвесом и ограждением по стартовой цене 3 565 279 рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, до 10 декабря на Октябрьской площади должна быть установлена искусственная ель высотой около 14 метров.

Детальное описание изделия с украшениями и ограждением занимает 20 страниц. Так, например, разные ярусы ёлки будут украшены 5 типами разных шаров, 4 типами крестов, а макушка будет представлять себой "декоративную светодиодную макушку для ели в форме трёхмерной звезды".

Победитель аукциона будет определён 14 ноября.