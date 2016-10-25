В Екатеринбурге расскажут о перспективах уральских музыкальных фестивалей

25 октября 2016, 12:17

26 октября в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая перспективам уральских музыкальных фестивалей.

В ходе пресс-конференции и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, директор продюсерского центра "ЛАД" Евгений Горенбург расскажут, какой вклад крупные музыкальные фестивали вносят в развитие туристической привлекательности Урала, как изменился формат фестиваля "Старый Новый Рок" в этом году и чего ждать любителям рок-музыки, по какому поводу Екатеринбург ждёт визиты Ринго Старра и Квентина Тарантино и благодаря чему Уральская ночь музыки станет одним из крупнейших фестивалей мира.

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