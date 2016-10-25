За 2015 год число благотворителей среди россиян удвоилось

Количество граждан России, перечисляющих пожертвования в некоммерческие организации, за 2015 год удвоилось и составило 18%, — сообщает Интерфакс со ссылкой на Мировой рейтинг благотворительности, опубликованный международным благотворительным фондом CAF.

— Значительный рост показателя денежных пожертвований в стране - это очень хорошие новости; значит, всё больше людей понимают, что, жертвуя деньги в НКО, они оказывают поддержку детям, пожилым и другим уязвимым группам в обществе, — цитирует Интерфакс директора CAF Россия Марию Черток.

— Точно могу сказать, что за 5 лет наши жертвователи и волонтёры изменились и количественно, и качественно. Жертвовать стали охотнее, а к волонтёрству люди относятся ответственнее, — прокомментировал для "ОГ" результаты исследования соорганизатор массовых благотворительных мероприятий Валерий Басай.

В общемировом зачёте по итогам 2015 года Россия занимает 126-е место.

Отметим, результаты исследования говорят о том, что готовность к благотворительности не связана напрямую с уровнем достатка в стране. Так, лидером рейтинга стала Мьянма, а 10-е место занимает Бутан, входящий в число наименее развитых стран мира.

Мировой рейтинг благотворительности - 2016 составлен по данным опроса компании Gallup, который проводился в течение 2015 года в 140 странах.