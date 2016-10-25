Взносы на капремонт увеличены до 9 рублей за квадратный метр

В номере "Областной газеты" за 26 октября будет опубликовано постановление правительства Свердловской области, устанавливающее новый размер взноса на капремонт многоквартирных домов.

Согласно этому документу, этот взнос теперь будет рассчитываться исходя из тарифа — 9 руб. за кв. метр. Напомним, руководство региона обязано было увеличить такие платежи, исходя из коэффициента инфляции — 5,6%. В том же документе опубликованы данные о размере оценочной стоимости капремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2015-2017 годы.