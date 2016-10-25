На авиабазе ЦВО в Киргизии построили православный храм

На объединённой российской авиабазе "Кант" в Киргизии завершено строительство православного храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, первое богослужение в новой церкви провели митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.

- Появление храма на территории российской авиабазы в Киргизии - это значимое событие, - прокомментировал открытие храма заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий. - Проходить службу вдали от Родины вдвойне сложно, а теперь выполнять свои обязанности российским военнослужащим будет помогать вера. Командование округа и военнослужащие сделали многое, чтобы в Канте появился храм в честь великого русского полководца Александра Невского.

Отметим, авиабаза "Кант" находится в оперативном подчинении ЦВО и является одним из наиболее значимых соединений на южном направлении за пределами РФ.

Кстати, митрополит Викентий известен уральцам ещё и тем, что с 1999 по 2011 год возглавлял Екатеринбургскую епархию.

Фото: пресс-служба ЦВО