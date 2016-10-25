Екатеринбургский скалолаз завоевал серебро на Кубке мира в Китае

Студент УрФУ Дмитрий Факирьянов завоевал серебро на шестом этапе Кубка мира по скалолазанию в городе Вуджианг (Китай), уступив итальянцу, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Дмитрий Факирьянов представлял страну в дисциплине "Трудность".

- Первое место занял итальянец Стефано Гизолфи. В данный момент он был хорошо готов: в полуфинале прошёл трассу, расположившись на первом месте текущих результатов. Я сорвался с финишной зацепы, расположившись на втором месте. В финале разрыв по перехватам между мной и итальянцем составил одну зацепу. За большой кубок я не борюсь, так как принимал участие только в двух из шести этапов. На предыдущем этапе занял третье место. В данный момент занимаю 13-ю позицию, - рассказал пресс-службе УрФУ Дмитрий Факирьянов.

В конце августа екатеринбуржец завоевал бронзовую медаль на тринадцатом этапе Кубка мира по скалолазанию в Италии (дисциплина "Трудность"). Такого успеха российским спортсменам удавалось достичь лишь в 2004 году. В октябре Дмитрий Факирьянов успешно выступил на соревнованиях по скалолазанию "24 де мур" во Франции.

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