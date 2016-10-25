ВЦИОМ: россияне против исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования

25 октября 2016, 14:03 / Общество

Предложение об исключении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не нашло поддержки у россиян, сообщает ВЦИОМ.

По результатам проведенного ВЦИОМ опроса, 70% россиян высказались против предложения об исключении абортов из системы ОМС и только 9% его безусловно поддерживают.

Как отмечается в исследовании, вопрос прерывания беременности не является для россиян абстрактным. Среди женщин 9% сказали, что сами делали аборт, а у 57% женщин и 29% мужчин есть близкие знакомые, имеющие подобный опыт.

— Как показывают результаты исследования, основными причинами абортов являются социальное неблагополучие, низкий уровень жизни. Исключение абортов из системы ОМС может привести к выбору женщинами, испытывающими материальные затруднения, альтернативных, часто – связанных с высокими рисками для здоровья, способов прерывания беременности, — комментирует результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 15-16 октября в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объём выборки - 1600 человек.

Напомним, ранее РПЦ поддержала общественную инициативу по выводу абортов из системы ОМС, а министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила против.

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