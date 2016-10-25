Губернатор сверх плана выделил Нижнему Тагилу 839,9 миллиона рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил свои предвыборные обещания о союзе с крупнейшими муниципалитетами: Нижнему Тагилу из разных источников финансирования дополнительно направлено 839,9 млн рублей.

Как сообщили в департаменте информполитики главы региона, соответствующие поправки внесло сегодня областное правительство в региональную комплексную программу "Комплексное развитие города Нижний Тагил" на 2013-2016 годы.

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, эти средства пойдут на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона "Муринские пруды", на ремонт детских оздоровительных лагерей в окрестностях Нижнего Тагила и на другие важные для горожан мероприятия.