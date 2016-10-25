Четыре тонны мусора вытащили из реки Исеть и Городского пруда коммунальщики

Специалисты МУП "Комплексное решение проблем промышленных отходов" вытащили 4 тонны мусора из реки Исеть и Городского пруда за сентябрь, сообщили "ОГ" представители Отдела экологии предприятия.

Специалисты, вооружившись плавательными средствами, крюками и сачками, очищают акватории Городского пруда и Исети два раза в неделю в период открытой воды. В сентябре они очистили от мусора 10,5 кв. км водной глади.

- За сентябрь экологи вытащили из этих водоёмов 4,022 тонны мусора, в том числе 2 тонны наплавного мусора. Примерно столько же отходов (4,580 тонны) из реки и пруда специалисты достали за три летних месяца, - рассказали "ОГ" представители Отдела экологии МУП "Комплексное решение проблем промышленных отходов".

Коммунальщики отмечают, что в воде оказываются окурки, стройматериалы, полиэтиленовые пакеты и пластиковые ёмкости, стеклянные бутылки, банки и многое другое.

Фото: мэрия Екатеринбурга