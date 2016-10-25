Прокуратура внесла главе Нижнего Тагила Носову представление за некачественную водопроводную воду

Прокуратура завершила проверку по факту подачи в водопроводные сети Нижнего Тагила некачественной воды. В результате была выявлена масса нарушений режима санитарной охраны Черноисточинского водохранилища, откуда вода забирается в городские сети. В числе прочего установлено, что городские власти не исполнили решение суда о восстановлении в пруду защитной дамбы. По данному факту внесено представление в адрес главы города Сергея Носова.

- Прокуратура внесла представление главе Нижнего Тагила в связи с непринятием достаточных мер по обеспечению граждан водой, отвечающей санитарным правилам, в том числе в связи с неисполнением решения суда, обязывающего мэрию восстановить защитную дамбу в Черноисточинском пруду, - сообщила "ОГ" представитель прокуратуры Марина Канатова.

Отсутствие дамбы - не единственное нарушение, выявленное надзорными органами. Так, установлено, что ООО "Водоканал-НТ", осуществляющем водозабор и имеющим право на сброс в водоём веществ и микроорганизмов, неоднократно превышались допустимые концентрации по ряду показателей. Также было допущено превышение установленных нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект с шламонакопителя, который используется горводоканалом для отстаивания шлама с фильтров Черноисточинского гидроузла.

А база "Буревестник", принадлежащая Российскому государственному профессионально-педагогическому университету, и вовсе открыто осуществляла сброс сточных вод с душевых кабинок, бань и умывальников прямо на рельеф местности. Территория базы отдыха оказалась захламлена шифером, пластиковыми и стеклянными бутылками, ветошью, старой обувью, кирпичами, мебелью и бытовой техникой.

Всё это дало основания для возбуждения в отношении директора ООО "Водоканал-НТ" Вячеслава Тарана административного дела по ст.7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением условий водопользования). Начальнику Черноисточинского гидроузла объявлен выговор.

Ещё одно административное дело - по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов) - возбуждено в отношении директора филиала университета Лилии Егоровой. Материалы о выявленных нарушениях направлены в Росприроднадзор.

Напомним, в середине августа тагильчане ежедневно жаловались на резкий запах, исходящий от воды. Сотрудники Роспотребнадзора отмечали тогда, что в воде, поступающей из Черноисточинска, микробиологические показатели в норме, однако значительно превышено содержание аммиака.