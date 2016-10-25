Заместителям Алексея Пьянкова продлили домашний арест

25 октября 2016, 14:56 / Общество

Заместители министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Артём Богачёв и Константин Никаноров пробудут под домашним арестом до 24 и до 25 января 2017 года соответственно, об этом сообщает Ленинский районный суд Екатеринбурга. 

Ранее было принято решение отпустить экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова из-под домашнего ареста в случае внесения залога в размере двух миллионов рублей.

Напомним, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО. По версии следствия, руководству министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.

Изначально руководитель МУГИСО был взят под стражу, однако в конце июня было принято решение об изменении меры пресечения министру и о помещении его под домашний арест. Под домашним арестом остаются заместители министра Богачёв и Никаноров. Директор ГУП СО "Распорядительная дирекция МУГИСО" Карина Горностаева временно отстранена от должности. Обязанности главы МУГИСО исполняет Сергей Зырянов.

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