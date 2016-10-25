Куйвашев, Лебедев и Холманских встретились в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге состоялось совещание делегатов IX Всероссийского съезда судей от УрФО. В нём приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Напомним, проведение IX Всероссийского съезда судей запланировано на декабрь нынешнего года. Как сообщает департамент информполитики главы региона, делегаты от разных регионов России сейчас готовят к этому мероприятию свои предложения по совершенствованию отечественного законодательства.

— Приоритеты развития Свердловской области — это улучшение делового климата, рост деловой инициативы, инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение безопасности и достойного качества жизни уральцев, дальнейшее развитие гражданского общества, совершенствование регионального законодательства. Для успешной реализации этих задач нам очень важна профессиональная и эффективная работа судейской системы, — отметил губернатор.

Фото: Алексей Кунилов