В Сысертском районе мошенники пытались присвоить земли стоимостью 88 миллионов рублей

Расследование по делу о крупных махинациях с землёй в Сысертском районе Свердловской области завершено. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, трое фигурантов обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере: они пытались приобрести земельные участки, оценочная стоимость которых составила 88 млн рублей. Среди обвиняемых - Иван Обухов, один из руководителей екатеринбургской овощебазы №4, какое-то время возглавлявший региональное отделение ЛДПР.

- По данным следствия, с июля по октябрь 2015 года сообщники - 44-летняя директор ООО и двое её сообщников - мужчин в возрасте 43 и 39 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили покушение на мошенничество, выразившееся в попытке незаконного приобретения права собственности на земельные участки в Сысертском районе (площадью около 400 гектаров), - сообщил официальный представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков. - Общая стоимость земельных участков составляет, согласно материалам уголовного дела, более 88 млн рублей. Обвиняемым не удалось довести задуманное до конца в связи с предпринятыми правоохранительными органами мерами.

Напомним, Обухов был арестован в марте 2016 года Ленинским судом Екатеринбурга. Ранее Иван Обухов был назначен на пост координатора регионального отделения ЛДПР, однако занимал должность всего две недели, после чего написал заявление о сложении с себя полномочий. В качестве причины ухода он тогда назвал семейные обстоятельства: у бизнесмена родился сын. Однако к тому времени в офисе и квартире Обухова уже прошли обыски в рамках данного расследования.

В СКР отмечают, что раскрыть преступление удалось благодаря слаженной работе следственных органов, МВД и ФСБ.