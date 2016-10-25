Уральские биологи расскажут о результатах экспедиции на Дальний Восток

25 октября 2016, 15:28

26 октября в 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция по результатам экспедиции уральских учёных на Дальний Восток.

Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, участник экспедиции Дмитрий Гимранов расскажут о новых материалах по истории природы, об условиях и среде обитания древних животных на территории Национального парка "Земля леопарда" Хасанского района Приморского края, о причинах сокращения популяции дальневосточных леопардов и способах сохранения вида, а также продемонстрируют новые находки, обнаруженные во время экспедиции.

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