Никита Трямкин отказался играть в АХЛ

Экс-игрок "Автомобилиста", воспитанник екатеринбургской школы хоккея, а ныне защитник команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс" отказался от перехода в фарм-клуб, который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ). При этом игрок не выходил на лёд уже на протяжении шести игр.

Генеральный менеджер канадского клуба Джим Беннинг предлагал Трямкину отправиться в АХЛ, чтобы набрать необходимую игровую форму. Кроме того, Беннинг гарантировал игроку возвращение в НХЛ, но Трямкин всё равно отказался. Дело в том, в контракте 22-летнего свердловчанина есть опция, согласно которой он может вернуться в Россию в случае отправки в АХЛ.

"Трямкин не перейдёт в АХЛ. Мы рассматривали различные варианты, разговаривали с его агентом, но услышали отрицательный ответ. Конечно, в идеале нам бы хотелось, чтобы он провёл за фарм-клуб несколько матчей, но... что есть, то есть", - передаёт слова Беннинга "Vancouver Sun".

Также менеджер отметил, что он видит Трямкина в основном составе, но пока ему не хватает опыта, чтобы усилить линию защиты.

Напомним, что Никита Трямкин перешёл в НХЛ в 2015 году. За прошлый сезон он сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.