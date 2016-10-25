На Среднем Урале обнулят налог на имущество для участников специальных инвестконтрактов

25 октября 2016, 15:47 / Экономика

Предприятия-участники специальных инвестиционных контрактов в Свердловской области будут на пять лет освобождены от уплаты налога на имущество.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, на сегодняшнем заседании областного правительства были одобрены законопроекты о дополнительных налоговых льготах для предприятий, заключивших специальные инвестконтракты с руководством региона, и спортивных стадионов (вместимостью не менее 5000 человек), которые в 2018 году будут принимать матчи чемпионата мира по футболу. Для этих двух категорий налогоплательщиков предложено временно обнулить налог на имущество организаций.

Кроме того, тот же пакет документов предусматривает снижение для участников специальных инвестконтрактов ставки налога на прибыль до 13,5%.

Причём такая льгота будет применяться в течение всего срока действия контрактов (но не позднее 2025 года). Напомним, специальные инвестконтракты заключаются на срок до десяти лет с целью модернизации свердловских заводов в рамках регионального закона о промышленной политике. 

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