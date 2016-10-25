В Екатеринбурге расскажут о возрождении системы педагогических классов

25 октября 2016, 15:40

26 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая созданию педагогических классов в Свердловской области. 

Исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, первый проректор – проректор по учебной работе Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, начальник управления социальной работы Уральского государственного педагогического университета Елена Дружинина и директор МБОУ "Гимназия №5" Екатеринбурга Алексей Дорохин расскажут о мерах повышения статуса и престижа педагогических профессий, о целях создания педклассов, а также о реализации проекта на площадке гимназии Екатеринбурга.

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