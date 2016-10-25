В Екатеринбурге пройдёт Уральский форум арбитражных управляющих

27 октября в 9:30 в отеле "Московская горка" (Екатеринбург, ул. Московская, 131) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению в Екатеринбурге пятого Уральского форума арбитражных управляющих.

В мероприятии примут участие и.о. заместителя председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов, директор Российского союза СРО арбитражных управляющих Татьяна Гусева, член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий, руководитель Агентства стратегических инициатив по УрФОДаниил Мазуровский, президент НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Александр Комаров, директор ООО «Центр проблем банкротства» ЗАО «Интерфакс» Алексей Юхнин, президент НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Михаил Сачев.

После завершения пресс-конференции в 10.00 начнет работу пятый Уральский форум арбитражных управляющих. В нем примут участие арбитражные управляющие, представители судебного сообщества, работники налоговой службы и Росреестра, практикующие юристы. Они обсудят вопросы банкротства физических лиц, дадут анализ причин несостоятельности предприятий разных отраслей в кризисный период и обменяются мнением по ряду вопросов.

Программа форума и дополнительная информация доступна на сайте http://uralforum.org.