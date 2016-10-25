В Екатеринбурге пройдёт чемпионат по спортивным танцам

30 октября в 12:00 в отеле Hyatt Regency Yekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) при поддержке министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области состоится VII Ural Dance Cup 2016. В программе - Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), соревнования танцоров Pro Am в европейской и латиноамериканской программах, American Smooth, Caribbean Mix, Arg.Tango и Show, шоу-программа и выступления лучших пар России и мира по аргентинскому танго.

Начало конкурсной программы в 12:00, начало финальных выступлений в 19:00.