В Качканаре без газоснабжения остаются 16 домов

Основные работы по восстановлению подачи газа потребителям в Качканаре завершены. Как сообщили в пресс-службе компании "Газэкс", во вторник без газа остаются 16 абонентов в частном секторе.

- Все работы по восстановлению газопровода низкого давления были закончены вечером в понедельник, - рассказали корреспонденту "ОГ" в пресс-службе "Газэкс". - Во вторник утром было произведено подключение большинства домов, однако специалистам необходим был доступ к установленному в домах оборудованию. В 16 домах жильцов в утреннее время не оказалось, и специалисты не смогли произвести подключение.

Представители "Газэкса" пояснили, что теперь неподключённым качканарцам придётся вызывать специалистов газовой службы в индивидуальном порядке, чтобы газ в их домах появился.

Как сообщалось ранее, вечером 21 октября грузовик-манипулятор столкнулся с опорами газопровода. Предварительно установлено, что в темноте водитель просто не заметил препятствие. В результате ЧП жители 138 домов - порядка 400 человек - остались без газа. Приступить к полноценному ремонту газопровода удалось лишь в понедельник.