УрФУ заключил соглашение о сотрудничестве с Сорбонной и Римским университетом

В то время, когда решение Евросоюза о продлении санкций против РФ поддержали ещё пять стран (Украина, Черногория, Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия), Сорбоннский университет в Париже и университет Рим-III в присутствии генконсула Франции в Екатеринбурге Эрика Мийе заключили документ о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом.

Учёные из Европы будто не заметили продления санкций и решили не только объединить усилия в исследованиях гуманитарных научных проблем, но и теснее взаимодействовать в вопросах образования. Сегодня ректор УрФУ Виктор Кокшаров, профессор университета Париж-Сорбонна Жан-Касьен Билье и профессор университета Рим III Паоло Альвацци дель Фрате подписали соглашение, предполагающее обмен преподавателями и студентами в самом ближайшем будущем. Будто никаких санкций и нет. Кроме того, в УрФУ планируют учредить и международную ассоциацию учёных, занятых изучением разных периодов российской истории. Речь об этом шла на семинаре по истории религиозного фанатизма, участие в котором приняли философы, историки и политологи из России, Италии, Франции, Австрии и Израиля.

Дмитрий Редин, завлабораторией эдиционной археографии УрФУ, рассказал "ОГ", что с этого семинара начинается подготовка к международной конференции на озвученную тему — в ней представят свои исследовательские работы не только историки, но и философы, антропологи, психологи — все те, кто изучает проблему фанатизма в религии. Конференцию будут готовить в течение года, совместно публикуя исследования в научных журналах, делясь друг с другом наработками.