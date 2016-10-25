В Екатеринбурге открылась первая в регионе "школа имамов"

В столице Урала открылся духовно-просветительский центр "Мирас", который фактически станет "школой имамов".

Как сообщает департамент информполитики главы региона, этот центр открыт в рамках реализации соглашения, подписанного два года назад губернатором Евгением Куйвашевым и председателем Центрального духовного управления мусульман России, Верховным муфтием Талгатом Сафа Таджуддином.

— Открытие духовно-просветительского центра "Мирас" имеет огромное значение для мусульман Свердловской области: здесь можно углублённо изучать историю самого учения и мусульманского мира в целом, — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

В новом центре будут преподавать духовно-нравственные основы ислама, арабский, татарский и башкирский языки. Там организуют духовно-просветительскую библиотеку, клубы национальной поэзии, кухни, ремёсел и так далее.