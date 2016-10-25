В 40-й горбольнице презентуют операции по шунтированию желудка

25 октября 2016, 16:33

27 октября в 11:00 в Городской клинической больнице №40 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189) главврач Александр Прудков и доктор Фридрих Майник (Клиника Немецкого Красного Креста Клементиненхаус, Ганновер), презентуют новейшую технологию хирургического лечения ожирения c использованием системы 3D-визуализации.

Gastric-Bypass (англ. "запасной путь"), или шунтирование желудка, – новый для Урала вид операций, внедренный в ГКБ №40. Это один из самых современных и эффективных способов лечения морбидного (патологического) ожирения. В ходе операции меняется форма и функционирование желудочно-кишечного тракта: не только уменьшается желудок, но и выключается из пищеварительной системы значительный сегмент тонкой кишки, в котором происходит всасывание основных питательных веществ.

Шунтирование желудка, как и большинство операций, в ГКБ №40 выполняют через несколько проколов – лапароскопическим методом. Все манипуляции проходят внутри брюшной полости пациента. Видеоконтроль за инструментами, состоянием операционного поля – это ключевой вопрос качества вмешательства.

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