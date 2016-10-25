В Серове инвалид получил квартиру после объявления голодовки

Администрация Серовского городского округа предоставила квартиру инвалиду-колясочнику лишь после того, как мужчина пригрозил объявить голодовку. Как сообщила прокуратура Свердловской области, судебное решение о выделении гражданину жилплощади было вынесено ещё два года назад, однако исполнять его никто не торопился.

- В марте 2014 года Серовский районный суд обязал администрацию Серовского городского округа предоставить инвалиду-колясочнику и членам его семьи жилое помещение площадью не менее 58,6 кв. м, отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям, - сообщила официальный представитель Свердловской облпрокуратуры Марина Канатова. - Указанное судебное решение не исполнялось более двух лет, в результате чего мужчина заявил о намерении объявить голодовку.

Бездействие муниципальных властей и готовность гражданина к решительным мерам стали основанием для прокурорской проверки. Квартира площадью 64 квадратных метра сразу же нашлась: жилплощадь предоставлена в доме на улице Гагарина, с мужчиной заключён договор социального найма.