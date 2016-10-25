Смог навис над Каменском-Уральским

11 минут назад
Полжизни под водой
Свердловский водолаз за 19 лет службы в МЧС спас 18 человек
15 минут назад
Как школьники стали рабами алгоритма
«Социальное неравенство и социальная справедливость» – такова была тема Пятого Всероссийского социологического конгресса, проходившего на прошлой неделе в Екатеринбурге. В конгрессе участвовали многие представители отечественной науки об обществе, в их числе – руководитель отдела социологии молодёжи Института социально-политических исследований РАН Юлия ЗУБОК. Она рассказала «ОГ» о некоторых проблемах современной российской молодёжи.
17 минут назад
Наш почтальон – лучший на Урале
Ирина Савельева, сотрудница Первоуральского почтамта, победила в макрорегиональном этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года». Финал конкурса прошёл вчера в Екатеринбурге. За звание лучшего почтальона Урала боролись шесть представителей Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России, они же – победители в своих регионах.
3 часа назад
Как кормить питомца в своё отсутствие?
Этим вопросом владельцы животных задаются, если надо уехать на пару дней или задержаться на работе. Один из способов — воспользоваться специальными кормушками, которые можно купить в зоомагазинах.
3 часа назад
Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов
В дни спектаклей возле Нижнетагильского театра кукол появляются лошади, пони, ослики, олени и верблюды. Их погонщики встречают зрителей на подходах к театру, приглашая детей покататься, а после спектакля выстраивают свою живность вдоль крыльца. Навязчивый сервис вкупе с кучами помёта по всей округе раздражают местных жителей.
3 часа назад
За юннатами Заречного присматривает игуана
Школьных живых уголков сейчас осталось немного: хлопотно это, да и здоровью некоторых детей (например, с аллергией или астмой) общение с животными может только навредить. Поэтому самые увлечённые юные натуралисты теперь собираются в экологических кружках при учреждениях дополнительного образования. Одному из самых старых уральских юннатских кружков — клубу «Снегирь» при Дворце культуры «Ровесник» в Заречном — скоро исполнится 30 лет: первые городские натуралисты уже приводят туда своих детей.
3 часа назад
Конкурс
Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявляет конкурс фотографий «Один в один».
3 часа назад
В Первоуральске козёл позавтракал на капоте автомобиля
Забавный инцидент запечатлел на камеру первоуралец, который утром обнаружил на капоте своей машины голодного козла.
3 часа назад
Тагильский кот, покоривший Эльбрус, завёл Инстаграм
У кота Графа, который стал звездой Интернета после восхождения на Эльбрус с тагильчанином Андреем Останиным, появилась собственная страничка в соцсети Инстаграм.
3 часа назад
Областное правительство добавило денег на отлов собак
Департаментом ветеринарии Свердловской области были подготовлены предложения о распределении дополнительных объёмов субвенций муниципалитетам региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.