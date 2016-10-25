Смог навис над Каменском-Уральским

Уральский гидрометцентр опубликовал предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Каменске-Уральском.

Речь идёт о смоге. Особые метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, появились в 20 часов 24 октября. По прогнозу метеорологов, смог будет висеть над городом ещё как минимум сутки — до 20 часов 26 октября.