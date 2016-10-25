В Красноуфимске выбрали главу

Сегодня на заседании Думы Красноуфимского округа из двух кандидатов депутаты единогласно выбрали главой муниципального образования Олега Ряписова, занимавшего эту должность ранее, сообщает ksk66.ru.

— Главная цель – попасть в областной и федеральный бюджеты. Наш район дотационный, и на те деньги, которые мы получаем в свой бюджет, нам задуманное просто не исполнить, — сказал Олег Викторович после избрания.

Напомним, соперником у вновь избранного главы был его заместитель по социальным вопросам Роман Родионов.