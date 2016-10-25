Екатеринбург приобретёт туалетные модули за 8 миллионов рублей

25 октября 2016, 17:55 / Экономика

Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на приобретение четырёх туалетных модулей объявила администрация Екатеринбурга. Начальная цена контракта - 8 млн рублей. Место поставки - Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.

Согласно конкурсной документации, туалетный модель должен быть временным сооружением, предназначенным для долговременной круглогодичной эксплуатации. В каждом модуле должно быть по 4 отсека (для мужчин, для женщин, для маломобильных граждан и для технического персонала). 

Освещение и отопление модуля электрические. Предельные размеры модуля - 7 метров  в длину, 2,2 метра - в ширину, высота не менее 2,8 метра.

Отметим, заявка вызвала интерес, поступило множество вопросов от граждан, потребовавших официального разъяснения. В результате рассмотрения запросов аукционная документация будет изменена. Дата проведения аукциона - 14 ноября. Срок поставки товара — до 20 декабря.

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