Евгений Куйвашев доложил Дмитрию Медведеву о социально-экономическом развитии Среднего Урала

23 часа назад
Женское дело
В думе городского округа Староуткинск из десяти депутатов шесть — представительницы прекрасного пола. Три из них — активистки местного женсовета. Общественная организация в посёлке, где живёт чуть больше трёх тысяч человек, начала работать в обновлённом составе четыре года назад. Сегодня 15 инициативных женщин помогают организовывать всю общественную и политическую жизнь Староуткинска: от помощи семьям в трудных ситуациях до проведения выборов. На очередное заседание, где обсуждалась подготовка к Дню матери, они пригласили лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елену Чечунову.
24 октября 2016
Алапаевские думцы объявили бойкот
11 из 15 депутатов думы МО Алапаевское, новый созыв которой был избран 18 сентября, не явились на второе внеочередное заседание думы. Как рассказали «ОГ» сами народные избранники, в повестке стояли вопросы о передаче муниципального имущества, и тот факт, что решать их нужно было оперативно, не дожидаясь выборов нового главы и председателя думы, вызывал у депутатов недоверие. Выборы мэра должны состояться в четверг, 27 октября, на плановом заседании думы.
21 октября 2016
В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил точку в итогах сентябрьских выборов, проведя видеоконференцию с губернаторами территорий и руководителями отделений политических партий. В своём вступительном слове он высказал свои претензии настолько жёстко, насколько позволил политес при его должности. Речь шла о кандидатах с судимостями, о попытках радикалов прорваться во власть, используя крышу уважаемых политических движений.
21 октября 2016
Первые лица поменялись местами
В тех свердловских муниципалитетах, где упразднён институт сити-менеджеров, стартовали избрания глав по конкурсной схеме. Одной из первых к одноглавой системе управления перешла Кушва.
21 октября 2016
Власть на Среднем Урале перешла к администрации области
25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.
20 октября 2016
Чем запомнится Мутко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.
20 октября 2016
Мандат Чернецкого передан Бондареву
Вчера на заседании политсовета реготделения партии «Единая Россия» рассматривалось два вопроса: передача мандата депутата областного парламента Аркадия Чернецкого, который был делегирован на работу в Совет Федерации, и утверждение составом политсовета избранного руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании Елены Чечуновой
19 октября 2016
Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.
18 октября 2016
Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
18 октября 2016
Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.