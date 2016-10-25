Евгений Куйвашев доложил Дмитрию Медведеву о социально-экономическом развитии Среднего Урала

25 октября в подмосковных Горках председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Евгений Куйвашев обсудили социально-экономическое развитие Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, глава нашего региона доложил российскому премьеру о том, что по итогам января-сентября 2016 года индекс промышленного производства в Свердловской области опережает среднероссийский показатель. Объём продукции, отгруженной предприятиями Среднего Урала за девять месяцев, увеличился на 3,2% к аналогичному периоду 2015 года (в текущих ценах).

Кроме того, Евгений Куйвашев рассказал Дмитрию Медведеву об инвестиционных проектах, реализованных в нашем регионе за последнее время.

Фото: пресс-служба правительства РФ