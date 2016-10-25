"Автомобилист" одержал третью победу подряд

25 октября 2016, 23:20 / Спорт

Хоккейный клуб "Автомобилист" на выезде переиграл "Нефтехимик" со счётом 5:2. Эта победа стала третьей подряд для подопечных Андрея Разина.

Псле серии поражений «лоси» выигрывают третий матч подряд, в том числе второй раз подряд в основное время – восемь очков в трёх матчах. А кроме того, пять шайб в ворота соперников «Автомобилист» не забрасывал с августа, когда во время резвого старта в регулярном чемпионате обыгрывал также в гостях «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург».

Плотность в нижней части турнирной таблицы позволила «Автомобилисту» подняться сразу на четыре строчки – с 13-го места на 9-е.

У екатеринбургской команды 31 очко, на одно очко меньше, чем у «Лады», которая сейчас замыкает зону «плей-офф».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) Голы: 1:0 Куликов (06.49), 1:1 Тимашов (11.22), 1:2 Симаков (11.59), 1:3 Торченюк (21.50), 1:4 Коукал (28.33), 2:4 К.Макаров (29.21), 2:5 Коукал (36.12)

Следующий матч "шофёры" проведут на выезде против "Лады". Встреча состоится 27 октября.

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